«الصحة الفلسطينية» تطلب 20 طبيبا مصريا في 6 تخصصات للسفر إلى غزة

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إنه التقى اليوم الدكتور فادي كساب المستشار الطبي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة لمعرفة الاحتياجات الطبية المطلوب لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليها، موضحا أنه تواصل أيضا مع الدكتور فتحي أبو وردة، مساعد وزيرة الصحة الفلسطينية لشؤون غزة.

وكشف عبدالحي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه تم إرسال احتياجات قطاع غزة من التخصصات والمستلزمات الطبية، حيث طلب الجانب الفلسطيني 20 طبيبا استشاريا مصريا في 6 تخصصات وهي «العناية المركزة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الصدر والأوعية الدموية والعظام والتجميل بسبب الحروق والأجزاء التي تطير من اليد».

وأشار أمين عام نقابة الأطباء إلى أنه تبين من النقاشات التي دارت مع كساب وأبو وردة أن حجم الإصابات وعدد المصابين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، مرتفع جدا، وأن هناك 3 مستشفيات رئيسية في غزة ممتلئة بالجرحى ولديهم أطباء في تخصصات كثيرة لكنهم يعانون من ندرة أطباء استشاريين في 6 تخصصات السابق ذكرها.

أكثر من 1200 طبيب متطوع

وبخصوص عدد الأطباء الذين سجلوا رغبتهم للتطوع والذهاب إلى غزة قال عبدالحي إنه قد سجل 1200 طبيبا في أول 24 ساعة وأن العدد تجاوز هذا الرقم حاليا، وتابع قائلا «وما زال التسجيل مستمر، سنرى من بينهم التخصصات المطلوبة هناك طبقا للاحتياجات لقطاع غزة».

وواصل أمين عام الأطباء متحدثا عن طريقة سفر هؤلاء الأطباء قائلا: «سنتواصل مع وزارة الخارجية ونرسل الطلب مرفقا بأسماء الأطباء وطلب السلطات الفلسطينية، وستتولى الوزارة مجموعة من الإجراءات، ونتمنى أن تكون سريعة ليصل الأطباء في وقت مبكر ومفيد».

وأضاف عبدالحي أن الجانب الفلسطيني طلب موادا طبية وأدوية وأنه جارٍ توفيرها من خلال التواصل مع شركة الجمهورية للأدوية لتوفيرها.

وواصل: «فتحنا باب التبرعات على لجنة مصر للعطاء التابعة لنقابة أطباء مصر سواء بأرقام حسابات في البنوك أو التبرع مباشرة في خزينة النقابة العامة أو الفرعيات، تحت كود مخصص لدعم الجرحى الفلسطينيين، وأن باب التبرع مفتوح منذ أمس، كل ذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووزارة الصحة وجميع الجهات المختصة لا سيما وزارة الخارجية».

فتح باب التبرع

وكانت نقابة الأطباء، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنَّ طرق التبرع للجنة، عن طريق مندوب يصل للبيت للحصول على التبرع، أو عن طريق حساباتها 500555 بجميع فروع البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة والبركة حساب رقم 122/1/48751 بنك مصر حساب رقم 1261363 بنك فيصل.

وخصصت نقابة الأطباء أرقامًا للاستفسار وهي:

01155267979

01155264646

01093088992

01275643892

وحددت الاستفسار في مواعيد العمل الرسمية من 10 صباحًا إلى 4 مساءً، وتطبيق واتس طوال اليوم للتواصل مباشرة على https://api.whatsapp.com/send?phone=201155267979Chat on WhatsApp with +20 1155267979.