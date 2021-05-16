وزير التعليم يدعو الطلاب وأولياء الأمور لورشة عمل جديدة من بنك المعرفة

دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلا من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، إلى الانضمام والمشاركة في ورشة عمل جديدة من «Discovery Education» وبنك المعرفة المصرى.

ونشر «شوقي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» موعد ورشة العمل الجديدة المقدمة من خلال «Discovery Education» وبنك المعرفة المصرى، والتي ستكون يوم الأربعاء القادم الموافق 19 من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة 3 عصرا.

ورشة العمل تهدف للتعرف على دور المعلم في دعم التعلم الذاتي

ووفقا لمنشور وزير التربية والتعليم، على «فيس بوك»، فإن ورشة العمل تهدف إلى تعريف كل من المعلمين والطلاب في السنوات الدراسية المختلفة وأولياء الأمور، بشكل أكثر، على دور المعلم في دعمه للتعلم الذاتي، مع تقديم بعض من الاستراتيجيات المقدمة من منصة «Discovery Education»، والتى تساعد فى تنمية التعلم الذاتى لجميع الطلاب.

رابط التسجيل في ورشة العمل للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

ويمكن لمختلف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور التسجيل في ورشة العمل عن طريق بنك المعرفة المصري، من خلال الضغط على الرابط التالي، وسيتم بعدها إرسال رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني الخاص بالشخص الذي قام بالتسجيل في ورشة العمل.

وفي سياق آخر، كانت ترددت خلال الأيام الأخيرة شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمنهم «فيس بوك» حول صدور قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخص أن امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي سوف تتضمن أسئلة من مقرر المواد الدراسية للتيرم الأول، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل على السوشيال ميديا.

وخرجت مصادر مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، ونفوا تلك الأنباء، وأكدوا أن امتحانات نهاية العام ستأتي من مقررات الفصل الدراسي الثاني فقط، على أن تعقد الامتحانات في مطلع شهر يونيو القادم.