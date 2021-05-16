ابنة نادية العراقية: حالة والدتي حرجة جدا

أعلنت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، عبر حسابها الخاص بـ«فيسبوك» أن حالة والدتها حرجة جدا.

وكتبت مي: «ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد، وربنا يستر في الساعات اللي جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد على الأقل، أسمع صوتها وأشوف ضحكتها، وأشم ريحتها، أنا مش عايزة أكتر من كده».

وأضافت: «عايزة أعرف راضية عني ولا لأ، أنا بجد بحبك أوي يا ماما، يا أجمل صاحبة في الدنيا، مش هلاقي زيك، والله أنت، غالية أوي يا ماما يا رب ما تحرمني منها ومن حنانها يارب».