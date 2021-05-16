ننشر أول صور للغارة الإسرائيلية على غزة.. استهدفت المدنيين والأطفال

استهدفت غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، حي «السفارة المصرية» في قلب غزة، وعدد من المناطق والأحياء المدنية، والتي أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.

وبحسب مصادر، فإن أكثر من 20 غارة متتالية استهدفت 5 بنايات سكنية في محيط ملعب فلسطين وبالقرب من مطعم بالميرا وسط مدينة غزة.

كما استهدفت الغارات شقتين بشكل مباشر، لتنهارا على رؤوس ساكنيها في شارع 10 جنوب حي الزيتون، وكذلك إصابة منزلين بشكل مباشر في شارع الوحدة.

وقالت المصادر إن القصف أسفر عن تدمير عمارة أبو العوف بالكامل بالقرب من اتحاد الكنائس وسط غزة، إضافة إلى استهداف حي السفارة المصرية.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، تعليقاً على الغارة منذ قليل، قالت فيه «الاحتلال يستهدف من جديد المدنيين العزل والأطفال والنساء».

وبحسب مصادر طبية في مستشفى دار الشفاء، فإن 4 شهداء وصلوا منذ قليل إلى المستشفى فيما يجري نقل عشرات المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى.