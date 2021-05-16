آخر كلمات نادية العراقية قبل دخولها العناية: «احترسوا الموضوع خطير»

اشتهرت الفنانة نادية العراقية بأنها من الفنانين الحرصين بشكل دائم على التواصل مع جمهورها عبر حسابها على «فيسبوك»، ويوم 30 أبريل الماضي، وقبل دخولها العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، نشرت تحذيرا لجمهورها من الفيروس.

وكتبت الفنانة حينها «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد..مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء بيجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير»

وأعلنت مي محروس، ابنة الفنانة يوم 4 مايو دخول والدتها العناية المركزه قائلة «ماما في العناية المركزة وحالتها حرجة جداً أرجوكم ادعولها أنها تقوم بالسلامة بحق الأيام المفترجة دي يارب أنا مقدرش أعيش من غيرها يارب قومهالي بالسلامة أنا مش عارفة حتى أشوفها، يارب عديها على خير يارب».

وأضافت نجلة الفنانة «أنا مي.. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم أني لا أسالك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه».

ومنذ ساعات قليلة، أعلنت «مي» أن مرحلة والدتها تعد فوق الخطر كما وصفها الأطباء، وكتبت «ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد، وربنا يستر في الساعات اللي جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد على الأقل، أسمع صوتها وأشوف ضحكتها، وأشم ريحتها، أنا مش عايزة أكتر من كده».

وتابعت «عايزة أعرف راضية عني ولا لأ، أنا بجد بحبك أوي يا ماما، يا أجمل صاحبة في الدنيا، مش هلاقي زيك، والله أنت، غالية أوي يا ماما يا رب ما تحرمني منها ومن حنانها يارب».