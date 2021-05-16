«حالات حرجة وبرد شديد».. التطورات الصحية لبعض نجوم الفن خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، إعلان عدد من الفنانين مرضهم، والبعض الآخر تدهورت حالته الصحية، ونستعرض خلال السطور التالية الحالة الصحية لعدد من الفنانين داخل الوسط الفني.

الحالة الصحية للفنان سمير غانم

مازالت الحالة الصحية للفنان سمير غانم، حرجة دون تحسن، بعد إصابته بفيروس كورونا والذي استدعى نقله للعناية المركزة، ووضعه تحت جهاز التنفس الصناعي لتزداد حالته الصحية سوءا حيث أثر الفيروس على الكلى ليتم إجراء غسيل كلوي له.

الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية

كما شهدت الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية تدهورا شديدا حسب ما أعلنته ابنتها «مي» عبر حسابها على «فيسبوك»، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت «مي»: «ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر في الساعات اللي جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد ع الأقل اسمع صوتها واشوف ضحكتها واشم ريحتها، أنا مش عايزة أكتر من كده».

وأضافت «عايزة اعرف راضية عني ولا لأ، أنا بجد بحبك أوي يا ماما، يا أجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله، انتي غالية أوي يا ماما، يارب ما تحرمني منها ومن حنانها يارب».

الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

بالرغم من أن الفنانة دلال عبدالعزيز مازالت في العناية المركزة بعد معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا، إلا أن حالتها الصحيه تشهد تحسنا بسيطا عكس زوجها الفنان سمير غانم.

الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم

«دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي إيه»، بهذه الكلمات أعلن الفنان إسلام إبراهيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابته بمرض شديد، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج ويعلق بعض المحاليل.

وقد إسلام إبراهيم أعلن منذ يومين ارتفاع حرارته رغم عدم إصابته بفيروس كورونا وكتب: «من شهر ونص كده جالي دور برد شديد قعدت فيه حبة حلوين، وطبعا أنا أول لما بكح بجري أعمل مسحة وتحليل أجسام مضادة عشان بخاف أعدي أمي وأبويا أو زمايلي لو بصور، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية».

وتابع «دلوقتي حرارتي 39 ونص، وبتطلع وبتنزل وعندي تكسير في عضمي والعيد باظ وبردوا عملت المسحة والتحليل والحمد لله النتيجة طلعت سلبية وطلع عندي بكتريا في الشعب الهوائية».

واختتم «في الحقيقة في وسط انتشار الكورونا مناعتي دي بتضحكني أوي اللي هو أنا ضعيفة بس بشرفي مع ضحكة رقيعة كل سنة وأنتو طيبين وعيد سعيد وخلي بالكم من نفسكم بجد الدنيا مش كورونا بس».

الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

كما أعلن الفنان خالد الصاوي، عبر «تويتر»، إصابته بدور برد شديد، وكتب «عيد سعيد أحبابي وبعتذر ما عيدتش على كل حد بحبه وبيحبني.. خدت دور برد عجيب في بطني! لا هو انفلونزا ولا كورونا ولا تسمم».

وأضاف «الصاوي»: «أظن وبعض الظن إثم، مش كله، إن حد شرارة حب نجاحي في رمضان، وماله خليه يعيش ما ياخد الروح إلا اللي باريها، ومنتظر آرائكم في أحمد نوتردام مع رامز جلال وغادة عادل».