مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة الاحتلال في القدس الشرقية «فيديو»

أغلق عدد من المتظاهرين من فلسطينيّ الداخل، عددا من الطرق في القدس الشرقية المحتلة، عن طريق إشعال الإطارات، لتدور اشتباكات بينهم وبين قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ودارت في الضفة الغربية المحتلّة الجمعة الماضية، مواجهات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيّ الداخل والقوات الإسرائيلية استشهد فيها 11 فلسطينياً، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ خمسة أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة داخل إسرائيل، وفقًا لـ«يورونيوز».

وكانت بدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع، وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع جيش الإحتلال الإسرائيلي نتج عنها إستشهاد 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، وتواصل قوات الإحتلال الإسرائيلي محاولة احتواء المواجهات وأعمال الشغب الدامية بين اليهود والعرب في البلدات المختلطة بداخل إسرائيل، وتخلّلت المواجهات في المدن المختلطة أعمال شغب وتحطيم وإحراق سيارات ليأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس بإرسال تعزيزات مكثّفة من القوى الأمنية إلى تلك المدن.

وقالت شرطة الإحتلال الإسرائيلي والتي عزّزت عديدها بأكثر من الف عنصر لمواجهة هذه الاضطرابات إنّها اعتقلت أكثر من 750 من مثيري الشغب هذا الأسبوع، وتم تمديد اعتقال أكثر من 450 على ذمة التحقيق.

كما أوضحت أنّ الاعتقالات شملت يهوداً إسرائيليين كانوا يتجوّلون بحثًا عن المشاكل في مدينتي نتانيا وبئر السبع، بينما هاجم مواطنون عرب الشرطة بالزجاجات الحارقة.