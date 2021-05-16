10 معلومات عن محور السادات بالجيزة: ترسا سابقا.. ومواز لشارع الهرم

محور محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) يعد واحدًا من أهم مشروعات الطرق والكباري، التى تنفذها الدولة خلال هذه الفترة، داخل محافظة الجيزة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، بالتعاون مع المحافظة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن محور محمد أنور السادات (ترسا سابقًا).

10 معلومات عن محور محمد أنور السادات (ترسا) سابقًا

1- محور محمد أنور السادات، يعد محوراً موازياً لشارع الهرم.

2- تكلفة أعمال الاستكمال الخاصة بمحور محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، بلغت نحو 100 مليون جنيه.

3- تمتد أعمال محور محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، من تقاطعه مع شارع المحولات العمودي على شارع الهرم حتى كوبري الطالبية.

4- يبلغ طول محور محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) حوالى800 متر في اتجاهين تقريبا.

5- الاتجاه الواحد 5 حارات بعرض 17.5متر للاتجاه الواحد.

6- يتوسط الاتجاه جزيرة بعرض 1.5م وأرصفة جانبية 1.5م.

7- إلى جانب الربط مع كوبري الطالبية بطول 400 م، وعرض حارتين مروريتين 7 م.

8- محور أنور السادات يتجه إلى محور خاتم المرسلين بطول 2.2 كم بعرض17.5 م فى كل اتجاه بخلاف الأرصفة والجزيرة بعرض2م.

9- يسهم محور محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، فى استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وتخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم.

10- يساعد محور محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، فى اختصار زمن الرحلة من شارع الهرم إلى المنيب والمنصورية واتجاه المعادي.

يذكر أن محور محمد أنور السادات، ليس المحور الأول التى تقوم الدولة بتنفيذه، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لتوفير الطرق والمحاور، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، بهدف تسهيل الحركة المرورية، وتقليل مشكلة الازدحام المروري، واختصار زمن الرحلات بين المناطق.

ومن أمثلة تلك المحاور التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، محور الفردوس الحر، والذى يهدف إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي)، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.