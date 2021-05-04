كسر خط غاز طبيعي بتقاطع شارع ترسا مع المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الإصلاح الجارية للكسر الذي وقع بأحد خطوط الغاز الطبيعى قطر 6 بوصة بتقاطع شارع ترسا مع المريوطية.

واطلع اللواء راشد، على الموقف الحالى للأعمال، حيث تم إغلاق المحابس المغذية للخط وبدأت أعمال الإصلاح.

ووجه المحافظ، رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع مسؤولي شركة الغاز الطبيعى المغذية للمنطقة باتخاذ كل التدابير الأمنية وإجراءات السلامة خلال أعمال الإصلاح، ورفع تقرير دورى بنتائج الأعمال أول بأول.

ورافق اللواء راشد، خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورئيس حي الطالبية، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.