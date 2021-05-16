حملات لإغلاق الملاهي الشعبية لمنع التجمعات بالمحلة (صور)

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مسئولي الجهات التنفيذية، مدعومة بتشكيلات من قوات الشرطة السرية والنظامية، حملات مكبرة لإغلاق الملاهي الشعبية بمدينة المحلة الكبرى، لمنع تجمعات المواطنين في أيام عيد الفطر المبارك، للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

حملات أمنية لإغلاق الملاهي والمنتزهات العامة بالغربية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بموجب الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الغربية على استمرار الحملات الدورية لمتابعة غلق الحدائق العامة والمتنزهات، اليوم الأحد، رابع أيام عيد الفطر، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

محافظ الغربية يكلف رؤساء المدن برفع حالة الطوارئ ومنع التجمعات

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الغلق الكامل لكافة الحدائق العامة والمتنزهات، ومنع الاحتفالات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية.

كما شدد في تعليماته إلى مديري المديريات الخدمية والهيئات وكافة الجهات المعنية باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي في المقام الأول للحفاظ على صحتهم.

حملات بنطاق حي ثاني المحلة وإغلاق المنتزهات والحدائق العامة

كما باشر المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثاني المحلة، تدشين الحملات الدورية لمتابعة غلق الحدائق العامة والمتنزهات خلال أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

يُذْكَر أن مدن المحافظة شهدت خلال إجازة عيد الفطر حملات من مجالس المدن والأحياء، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا.