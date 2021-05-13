«500 جنيه عيدية».. محافظ الغربية يشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد
كتب:
أحمد فتحي ورفيق ناصف
05:57 م | الخميس 13 مايو 2021
احتفالا بالعيد ..محافظ الغربية :الأيتام من المجتمع لهم منا حق الرعاية
حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قام صباحًا بزيارة دار الرعاية الاجتماعية للبنين بالمحلة الكبرى، وتُكفل 17 طفلا، ومؤسسة التقى والنور الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام وتكفل 27 طفلا.
محافظ الغربية يتفقد دار الايتام بطنطا والمحلة احتفالا بعيد الفطر المبارك
جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
وقدم رحمي 500 جنيه عيدية لكل طفل، معربًا عن سعادته البالغة لمشاركة الأيتام فرحة العيد، مؤكدًا أن رعاية اليتيم وإعطاؤه حقوقه كاملة يضمن بالضرورة نشأة طفل محب لمجتمعه تحت رعاية الجهات المعنية المتخصصة بتقديم الرعاية للأيتام، التي تقدم لها المحافظة كل الدعم من أجل دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع.
عيدية 500 جنيه لكل طفل يتيم والمحافظ يوجه بتذليل أي عقبات لهم
وحرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كل متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.
وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى مواهب الأطفال في الغناء والإنشاد وحفظ القرآن الكريم، كما هنأهم بحصول العديد منهم على ميداليات وشهادات في المجالات الرياضية والثقافية وغيرها.
محافظ الغربية: الأطفال الأيتام جزء من نسيج المجتمع
وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المحافظة المستمر لدور الأيتام وحرصها الدائم على تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي.
رافق المحافظ خلال الزيارة ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.