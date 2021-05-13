«500 جنيه عيدية».. محافظ الغربية يشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قام صباحًا بزيارة دار الرعاية الاجتماعية للبنين بالمحلة الكبرى، وتُكفل 17 طفلا، ومؤسسة التقى والنور الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام وتكفل 27 طفلا.

محافظ الغربية يتفقد دار الايتام بطنطا والمحلة احتفالا بعيد الفطر المبارك

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقدم رحمي 500 جنيه عيدية لكل طفل، معربًا عن سعادته البالغة لمشاركة الأيتام فرحة العيد، مؤكدًا أن رعاية اليتيم وإعطاؤه حقوقه كاملة يضمن بالضرورة نشأة طفل محب لمجتمعه تحت رعاية الجهات المعنية المتخصصة بتقديم الرعاية للأيتام، التي تقدم لها المحافظة كل الدعم من أجل دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع.

عيدية 500 جنيه لكل طفل يتيم والمحافظ يوجه بتذليل أي عقبات لهم

وحرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كل متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى مواهب الأطفال في الغناء والإنشاد وحفظ القرآن الكريم، كما هنأهم بحصول العديد منهم على ميداليات وشهادات في المجالات الرياضية والثقافية وغيرها.

محافظ الغربية: الأطفال الأيتام جزء من نسيج المجتمع

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المحافظة المستمر لدور الأيتام وحرصها الدائم على تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي.

رافق المحافظ خلال الزيارة ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.