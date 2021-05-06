محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لـ319 مشروعا ضمن شهدت «حياة كريمة»

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعاً للوحدة المشرفة على تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، صباح اليوم، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

خطوات عاجلة لمناقشة رفع كفاءة الوحدات الصحية غير المشمولة بقري زفتي

بدأ الاجتماع بمناقشة رفع كفاءة الوحدات الصحية غير المشمولة في نظام التأمين الصحي، حيث سيتم تطوير 26 وحدة صحية بمركز زفتى ما بين إنشاء، تطوير وتجديد، كما ناقش المحافظ موقف الاستفادة من عدد 28 قطعة أرض مستهدف إقامة مشروعات خدمية عليها لخدمة أهالي زفتى.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف المشروعات الجاري تنفيذها بعدد 319 مشروع بإجمالي تكلفة 1.7 مليار جنيه، حيث تم البدء في 190مشروع تم نهو 9 مشروعات منهم وجاري التنسيق للعمل في باقي المشروعات وذلك لخدمة 599 ألف نسمة بمركز زفتى.

وضع الخطة المقترحة لتنفيذ القوافل الطبية والبيطرية والزراعية

كما ناقش المحافظ الخطة المقترحة لتنفيذ القوافل «الطبية ، الاجتماعية، البيطرية، الزراعية والتوعوية»، وكذلك موقف مبادرة «سكن كريم»، حيث تم حصر 2903 منزلا مستحقا للتطوير ضمن المبادرة، وسيتم البدء في تطوير تلك المنازل لبناء ريف مصري قوي منتج متطور كامل الخدمات وفق رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تنفيذ 61 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة ٥٧٠ مليون جنيه بزفتي

يُذْكَرْ أن محافظة الغربية تنفذ 61 مشروع في قطاع الصرف الصحي بإجمالي 570 مليون جنيه، 117 مشروعا في قطاع مياه الشرب بتكلفة 90 مليون جنيه، 54 مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعي بتكلفة 542 مليون جنيه، 13 مشروعا بقطاع الري بتكلفة 173 مليون جنيه، كما تنفذ المبادرة 74 مشروعا تعليميا بإجمالي تكلفة 385 مليون جنيه.