أسعار «حديد التسليح» اليوم: 14200 جنيها أعلى سعر بيع

سجّلت أسعار «حديد التسليح» اليوم الأحد 16 مايو 2021 رابع أيام عيد الفطر المبارك استقرارًا في كل المحافظات وسط ترقب لارتفاعات الأسعار بسبب البورصات العالمية.

يأتي ذلك رغم هدؤء الطلب المحلي على «حديد التسليح»، إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية للمستلزمات رفعت أسعاره في السوق المحلي بعد زيادة قدرت بـ500 جنيه للطن خلال الشهر الجاري.

ويأتي التراجع في الطلب على «حديد التسليح»، نتيجة لتراجع حركة البناء والتشييد وخاصة للافراد التى تمثل 60%، وهي نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، إضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري ويباع حديد التسليح بسعرين بالأسواق حيث تختلف الأسعار من محافظة لأخرى وتتراوح ما بين 14100 و14200 جنيه للطن.

وسجل بيع «حديد تسليح» عز 14200 جنيه للطن و بيع «حديد تسليح» المصريين بـ14100 جنيه للطن، وسجل" حديد تسليح "بشاي 14050 جنيها للطن

وبياع «حديد التسليح» في الأسواق بمتوسط سعر يتراوح ما بين 13.200 و13.700 جنيه للطن للتجار والوكلاء اللذين تتجاوز كمياتهم 30 طنًا.

وسجل متوسط سعر حديد التسليح «عز» للتجار والوكلاء نحو 13700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع في حين سجل حديد تسليح «المصريين» 13550 جنيها للطن.

وبلغ سعر حديد الجارحى نحو 13450 جنيها للطن أرض مصنع، وحديد بشاي 13450 جنيها للطن، وسعر حديد السويس للصلب عند 13550 جنيها وسجل سعر حديد المراكبي 13400 جنيه للطن وسعر طن حديد مصر الكومى 13300جنيها للطن وبلغ حديد المعادى 13300 جنيهها للطن وسجل حديد العشرى 13300 جنيها يما يباع بسعر 13300لمصر استيل .

فيما حدث تذبذب في أسعار الأسمنت في سعر للطن بالأسواق خلال الأسبوع الجاري حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار بشكل أسبوعي.

وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 810 و875 جنيهًا للطن، حيث سجلت أسعار أسمنت الشركة العربية للأسمنت 875 جنيها، فيما سجلت شركة المنيا للأسمنت 840 جنيها وبيع أسمنت السويس بـ850 جنيها، وأسمنت حلون بـ850 جنيها للطن

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إنَّ الأسواق تترقب زيادات جديدة عقب انتهاء عيد الفطر، لافتا إلى أنَّ الارتفاعات المتتالية فى البورصات العالمية أربكت الأسواق ما أدى إلى إعلان شركات الحديد لأسعار جديدة الأسعار خلال الشهر الواحد أكثر من مرة.

وأضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ شركات حديد التسليح لجأت إلى رفع الأسعار خلال شهر مايو لمرتين متتاليتين بسبب ارتفاع الأسعار في البورصات المتتالية لمستلزمات الإنتاج، وهو ما يؤكّد عدم استقرار الاسعار خلال الفترة القادمة واتجاها للارتفاع مع طلعة كل شمس.

وقال إنَّ من أهم الخامات التي ارتفعت مكورات حديد التسليح والخردة والبليت واللفائف، لافتا إلى أنَّ الأسعار تتجة إلى الارتفاع في السوق المحلي ولا مجال عن الحديث عن إجراءات حكومية للحد من الارتفاعات حديد التسليح خلال الفترة القادمة، بدعوى أن البورصات العالمية هي المتحكم في الأسعار مع العلم أن 80% من شركات حديد التسليح تستورد البليت من الخارج.