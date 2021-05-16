إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل مراكز وقرى المحافظة، خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك وأيام الإجازات، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون تهاون أو تقاعس، وأن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للأمن الغذائي.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية فى مهدها، تنفيذا لأعمال لجان الرصد والمتابعة بقرى ومراكز المحافظة، لمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو استغلال فترة إجازات العيد للبناء المخالف بدون ترخيص.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمركز البداري، برئاسة محمد حسن رئيس المركز، قامت بتنفيذ أعمال إزالة وفك شدة خشبية بنزلة عطية التابعة للعقال البحري، وإزالة تعد على أرض زراعية بقرية الكوم الأحمر، وتم تحرير محضرين بالمخالفتين واتخاذ الإجراءات القانونية، وفي مركز الغنايم تم تنفيذ إزالة فورية بقرية دير الجنادلة وإزالة مخالفة تعد على أرض زراعية بقرية المشايعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم تنفيذ فك شدة خشبية لبناء دور ثاني بقرية العزايزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز القوصية، من تنفيذ إزالة تعديات على أراض زراعية تابعة للمدينة، وتنفيذ الإزالات للتعديات الموجودة بقريتي المنشأة الكبرى ومير، وإزالة جميع التعديات الموجودة على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والشرطة، لتنفيذ هذه الإزالات بمعدات الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط تنفيذ قراره الصادر بشأن تشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية، ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسئولي أملاك الدولة، والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة، بحيث تتولى المرور على كل المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أي مخالفات تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص، والتعديات على أملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.