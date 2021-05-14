محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مولد أكسجين في مستشفى الإيمان العام

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء وتجهيز مولد للأكسجين بمستشفى الإيمان العام بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في ظل تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأسياسية للمستشفيات خلال جائحة كورونا.

كما تفقد سير العمل واطمئن على منظومة الأكسجين بمستشفى الحميات، وذلك في إطار لمتابعة الدورية بالمستشفيات والحرص على حصول المرضى على أفضل خدمة طبية، فضلا عن التأكد من انتظام العمل وتوافر مخزون للأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين الطبي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى مولد الأكسجين بمستشفى الإيمان العام، والذي يقوم بتوليد الأكسجين الطبي وضخه بخزانات الأكسجين وشبكة غازات المستشفى، ويعتبر طفرة تكنولوجية في مجال التجهيزات الطبية، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الأساسية بجميع المستشفيات لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقدم «سعد»، الشكر لوزيرة الصحة لدعمها اللامحدود للخدمات الصحية بالمحافظة، بما يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، موجها وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من الإنشاء وتشغيل المولد لتلبية احتياجات المستشفى والاكتفاء الذاتي من الأكسجين، كما تابع سير العمل بمنظومة تانكات الأكسجين والأرصدة المتوفرة بالخزانات، واطمئن على توافر كميات منه تكفي احتياجات المستشفى، بالإضافة إلى توافر أسطوانات الأكسجين، مشددًا على المتابعة الجيدة خاصة خلال أجازة عيد الفطر وتوافر الأرصدة الكافية.

عقب ذلك، توجه محافظ أسيوط إلى مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب، والتي تم تطويرها حديثا، وتضم 104 أسرّة داخلية و10 أسرة عناية مركزة.

والتقى «سعد» بالدكتور محب سمعان، نائب مدير المستشفى، وتفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على توافر كميات إضافية من الأكسجين وكميات من الأسطوانات الاحتياطية بصفة مستمرة، كما اطمئن على سير العمل وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد، ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل، مشيرا إلى وجود متابعته المستمرة للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا.

وأكد أنه تم تشكيل لجان من قبل لتقييم بالمستشفيات وتوفير احتياطات من خزانات الأكسجين بما يدعم احتياجات المستشفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء أزمة كورونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتخطي هذه المرحلة بسلام.

صحة أسيوط: المولد يكفي احتياجات المستشفى بالكامل

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى المرور على كافة المستشفيات للتأكد من استعدادها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتشكيل لجان لمتابعة التجهيزات ورفع كفاءة ما تحتاجه المستشفيات، لافتا إلى أن مولد الأكسجين الجاري إنشاؤه بمستشفى الإيمان بسعة 100 متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه، ليكفي احتياجات المستشفى بالكامل، وكذلك لملء الإسطوانات لباقي المستشفيات والوحدات، ويقلل التكلفة والاستهلاك للأكسجين وتخفيف العبء عن الدولة.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد بشير، رئيس حي غرب.