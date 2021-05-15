محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز التطعيم بلقاح كورونا

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان العام، بحي غرب أسيوط، لمتابعة سير العمل بالمركز، وذلك ضمن 4 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، والدكتور محمد جمال الدين، مدير مستشفى الإيمان العام.

جاءت الجولة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية، وعلى مدار 24 ساعة والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والتعامل معها.

بدأ المحافظ زيارته لمستشفى الإيمان العام بتفقد مركز تطعيم المواطنين باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، كما تابع تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا، والوقوف على التجهيزات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز، مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاهزية العاملين بالمركز للتعامل مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح، وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية والتي وضعتها الدولة المصرية من أولوياتها، مقدماً الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

ثم التقى المحافظ بالدكتور محمد جمال، مدير المستشفى، ونائبه، وشدد على سرعة التعامل مع المرضى، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتوسع في أماكن العزل، لسد الاحتياجات، وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى، بالإضافة إلى استقبال المستشفى لجميع المرضى بأقسام العظام والطوارئ والإصابات والأطفال والمبتسرين وعناية القلب، مشيداً بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه يتم تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في 4 مستشفيات تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين، هي المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق أسيوط، ومستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب، ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية، على طريق أسيوط – ديروط الزراعي، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج، على طريق أسيوط – سوهاج الزراعي، وتستقبل هذه المراكز المواطنين، وذلك بناءً على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة، وتحديد مواعيد وأماكن تلقي اللقاح.

ونوه المحافظ إلى إنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل، يرجى توجيههم بالاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة في التسجيل، ولا يتم تطعيمه إلا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم، وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335، معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).