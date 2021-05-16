كيف انخفضت إصابات كورونا في المحافظة؟.. صحة قنا تجيب

أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة، في انخفاض مستمر، وتراجع أعداد حالات العزل، سواء في المستشفيات أو بالمنازل.

وكشف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الأحد، عن أن عدد المصابين الذين يخضعون للعزل منزلياً، بلغ 591 حالة، يتلقون العلاج تحت إشراف فرق الصحة، التي أعدتها لمتابعة مثل هذه الحالات، موضحاً أن النسب انخفضت بنسبة تصل إلى 40% عن معدل الذروة، التي وصلت وسجلتها كشوف المديرية بمعدل 1000 حالة، وذلك بفضل جهود الفرق الطبية ووعي المواطنين.

وتابع «تاوضروس» أن جهود الحكومة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ساعدت في انخفاض معدلات الإصابة بين المواطنين، فضلاً عن ارتفاع وعي أهالي قنا بخطوة الفيروس، وذلك من خلال الفرق المجتمعية التي أطلقتها وزارة الصحة في محافظات مصر.

وأشار إلى أن مستشفيات العزل الثمانية في محافظة قنا شهدت انخفاضاً في أعداد المحتجزين بفيروس كورونا عن الأسبوعين الماضيين، مطالباً المواطنين بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أنفسهم من كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن لجان كورونا تقوم بزيارة مستشفيات العزل بصورة يومية، للاطمئنان على المصابين، والتأكد من توافر الأدوية ومخزون الأكسجين بكل مستشفى.

وشنت الوحدات المحلية في مدن وقرى محافظة قنا عشرات الحملات على المقاهي وعلى المواطنين غير الملتزمين بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لمواجهة فيروس كورونا، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم مصادرة وإعدام نحو ألف شيشة.