أول تعليق من «صحة قنا» على سرقة متوفيات كورونا في العزل: تحقيق عاجل

أعلن الدكتور، راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة في قنا، أنه سيتم فتح تحقيق عاجل في وقائع سرقة مشغولات ذهبية خاصة بمتوفين بفيروس كورونا داخل مستشفى قنا العام، بعد تقديم ذويهم ببلاغ ضد عدد من الممرضات.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه فور علمه بالواقعة شكل لجنة بقيادة الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، بالتحقيق في ذلك.

وأضاف «تاوضروس» أنه أصدر أمرا إداريا، بعدم السماح لمصابي كورونا بالحجز داخل مستشفيات العزل، إلا بعد تجريدهم من أي مشغولات ذهبية أو مبالغ مالية وتسليمها لذويهم، وفي حالة دخول المريض وحيدا يتم عمل محضر بكل المتعلقات الخاصة به، سواء المادية أو العينية، منعا للاتهامات التي يرددها ذوي المتوفين بكورونا.

وأوضح «وكيل صحة قنا» أن مصاب كورونا عندما يتوفى يتم تغسيله بواسطة مغسلين، يتم جلبهم من قبل ذويهم، ولا علم بالمستشفى بهم، وليس لنا دخل بفقد مشغولاته الذهبية التي يرتديها.

كان مواطن بقنا، حرر محضر في قسم شرطة قنا، يتهم فيه 5 ممرضات بمستشفى عزل قنا، بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بوالدته المتوفية بفيروس كورونا.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من قسم شرطة قنا، يفيد بقيام حسام عبد الرزاق بهلول، يعمل بشركة أدوية، ومقيم بنجع حمادي، بتحرير المحضر رقم 6137 لسنة 2021 جنح قسم قنا، يتهم فيه «فايز.ا»، و«شيماء.ج»، و«سارة.ت»، و«زهرة.ص»، و«سحر.ص»، ممرضات بمستشفى قنا العام للعزل، بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بوالدته المتوفية بكورونا، عبارة عن «غويشتين، وخاتم، وحلق»، وجار التحقيق من قبل النيابة العامة لبندر قنا.

وفي واقعة ثانية، اتهم أحد المواطنين في قرية الحجيرات بمركز قنا ممرضة في مستشفى قنا العام، بسرقة قرط ذهبي من متوفية بكورونا، وجار التحقيق في الواقعة.