تعافي مسن وشاب من فيروس كورونا في بورسعيد

أعلنت مديرية الصحة ببورسعيد شفاء مسن وشاب من فيروس كورونا المستجد، كان وضعهما الصحى غير مستقر.

وأوضحت مديرية الصحة أن المصابين كانا في عزل مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل، وأنه تم وضعهما على أجهزة التنفس الصناعي، حيث كانا ​يعانيان من التهاب رئوي حاد وانخفاض حاد في نسبة الأكسجين في الدم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتم رفع الأكسجين إلى مائة فى المائة، وتعافيهما وخروجهما اليوم، بعد تلقيهما العلاج والرعاية المناسبة بالمستشفى.

يذكر أن أطباء مستشفى التضامن التابعة لـ«التأمين الصحي الشامل ببورسعيد» أجروا عملية جراحية عاجلة لطفل ابتلع «دلاية سلسلة» كادت أن تودي بحياته.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، أن الطفل في الرابعة من عمره، وصل لقسم الطوارئ بمستشفى التضامن بعد تحويله من طوارئ مستشفى النصر التخصصي، بعد ابتلاعه جسم معدني غريب «دلاية سلسلة»، حيث ظهرت بالأشعة التشخيصية أنها عالقة بالمريء، وتحت إشراف الدكتور عادل تعيلب مدير عام الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان مدير المستشفى، تمت مناظرة الحالة وسحب التحاليل والتدخل من خلال أخصائي الجهاز الهضمي وأخصائي التخدير وباقي فريق قسم مناظير الجهاز الهضمي داخل العمليات، لينتهي التدخل باستخراج الجسم المعدني بواسطة منظار المعدة الخاص بالأطفال بالمستشفى والذي وجد عالقًا في منتصف المريء ثم وضع الطفل تحت الملاحظة، حتى الاطمئنان عليه ومن ثم خروجه متعاف وبصحة جيدة.