«غنيم»: سرعة الإنترنت بنهاية هذا العام تصل لـ40 ميجابت في الثانية

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم رئيس الإتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، إنَّه منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة التحول الرقمي قبل 3 سنوات، واستطاعت مصر أن تقطع شوطًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنَّ سرعة الإنترنت في مصر زادت بشكل كبير، «سرعة الإنترنت بنهاية هذا العام ستكون 40 ميجابت في الثانية الواحدة».

وأضاف رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنَّ جميع المدن الجديدة والذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ستتراوح سرعة الإنترنت فيها ما بين 100 ميجا بت و200 ميجابت في الثانية الواحدة بسبب طبيعة البنية التحتية التي أُنشئت المباني عليه.

وتابع رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، «مصر من خلال مبادرة التحول الرقمي بدأت تضع استراتيجيات، مثل استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، أي أن الحكومة أصبح لها جاهزية لاستخدامات هذه التطبيقات، وبعد وضع الاستراتيجية وإنشاء كليات الذكاء الاصطناعي وبدء استخدامات الذكاء الاصطناعي في بعض المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية وزراعة الصحراء أصبحت مصر تحتل المركز 56 من أصل 172 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر المعرفة إلى المركز 72، ومازالت تتطور».

وأوضح رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي أنَّه عندما تنتقل الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستحدث طفرة كبيرة جدًا فيما يتعلق بسرعة الأداء وتقديم الخدمات للمواطن وتحسين مؤشرات مصر التنافسية العالمية.