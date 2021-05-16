وفاة القمص «أنجيليوس لطيف» كاهن كنيسة فنارة بالإسماعيلية

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القمص «أنجيليوس لطيف»، كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية فنارة، التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال مقربون من القمص الراحل إنه توفي بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، وتقيم كنيسة الإسماعيلية الأرثوذوكسية الصلاة على كاهن الكنيسة ظهر اليوم، بحضور الأنبا سارافيم، أسقف الإسماعيلية وتوابعها ومجمع آباء الإسماعيلية.

وتم نقل جثمان القمص «أنجيليوس لطيف» إلى كنيسة الإسماعيلية، حيث حضر صلاة قداس الأحد، فيما أشارت مصادر كنسية إلى أن صلاة الجنازة، المقررة ظهر اليوم الأحد، ستكون قاصرة على الآباء الأساقفة والآباء الكهنة، وأسرة القمص فقط.

وارتبط القمص «أنجيليوس لطيف» بعلاقات قوية مع أهالي قرية فنارة، وأهالي مركز ومدينة فايد، شاركهم فيها الأحزان والأفراح على مدار سنوات طويلة.

ونعى مواطنون ونواب وفاة القمص الراحل، على صفاحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حزناً على وفاته وتأثراً برحيله.

وتقدم النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب بتعزية عبر صفحته الرسمية، قال فيها «نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للإخوة شركاء وطننا وأهلنا في مصابهم الجلل بوفاة القس أنجيليوس لطيف راعي كنيسة السيدة العذراء بقرية فنارة».

وأصدرت الكنيسة قراراً في وقت سابق بغلق قاعات العزاء، واقتصار الجنازات على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى الأديرة.

وبحسب تعليمات الكنيسة، فإن القرار جاء لتقليل التجمعات التي تؤدي إلى سرعة انتشار فيروس كورونا، من منطلق مسئوليتها الوطنية، وحفاظاً على أبناء مصر جميعاً.