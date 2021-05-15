مستشفيات الإسماعيلية «جاهزة» لاستقبال المصابين الفلسطينيين

أعلنت غالبية المستشفيات في محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، خلال الساعات القادمة، تحسباً لوصول أي حالات من المصابين الفلسطينيين في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن حالة الطوارئ تم رفعها في مستشفى القنطرة شرق المركزي، وهو أقرب مستشفى إلى شمال سيناء، في نطاق محافظة الإسماعيلية، إضافة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ.

كما استعدت مستشفيات جامعة قناة السويس لاستقبال أي من المصابين، خاصةً مع وجود أطقم طبية مدربة على أعلى مستوى في الجراحات التخصصية بالمستشفى.

وبحسب مصادر طبية، فإن إشارة وصلت للمستشفيات بالإسماعيلية، أمس الجمعة، أفادت رفع حالة الطوارئ والاستعداد، واستدعاء الأطقم الطبية من أي راحات، واستدعاء الاستشاريين، والتأكد من جاهزية كافة غرف العمليات، وكافة المستلزمات الطبية.

كما أكدت الإشارة على استعداد غرف الرعاية المركزة، وعمل حصر بها خلال الساعات المقبلة، والمتابعة أولاً بأول مع غرف العمليات المركزية في وزارة الصحة بالقاهرة.

وبحسب أطباء عاملون في قطاع الصحة بمستشفيات أبو خليفة ومجمع الإسماعيلية الطبي، فإنهم منذ صدور التعليمات وهم على أهبة الاستعداد.

وقال طبيب بمستشفى أبو خليفة، فضل عدم ذكر اسمه، إن الأطباء مستعدون للتعامل مع الحالات المصابة فور وصولها، أو المشاركة مع زملائهم في مستشفيات العريش والشيخ زويد حال احتياجهم.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء بالكامل إلى الدرجة القصوى، ووجهت بالاستعداد لاستقبال المصابين، بدءاً من الساعات الأولى لفتح معبر رفح في أي وقت اليوم السبت.