قبل وفاتها.. نادية العراقية دُفنت فنيا وفكرت في الاعتزال

توفيت، صباح اليوم، الفنانة نادية العراقية، إثر تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا.

وفكرت الفنانة نادية العراقية قبل وفاتها في الاعتزال، حيث صرحت بها الأمر في تصريحات سابقة خاصة لـ«الوطن»، وقالت «فيه فترة من الفترات فكرت فيها في الاعتزال، ولكن وجدت أنني اعتزلت قهريًا، حسيت إني دُفنت فنيًا، فقولت مش فارقة».

وتابعت الفنانة نادية العراقية «الفنان زي السمك لو خرج من التمثيل والفن يموت، وأنا حزينة إني مؤخرًا قاعدة في البيت، مبيتعرضش عليا أعمال فنية».

وأكدت الفنانة نادية العراقية أن الجمهور يحبها هي وغيرها من الفنانين الكبار، متساءلة «ولكن ماذا سيحدث اذا رشحنا مخرج لدور صغير ومؤثر حتى لو مشهد واحد؟».

ورحلت الفنانة نادية العراقية عن عالمنا، صباح اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث نُقلت إلى المستشفي وعانت لعدة أيام إلى أن لفظت انفاسها الأخيرة.

وأعلنت مي محروس ابنة الفنانة نادية العراقية وفاة والدتها عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، حيث قالت «ماما انتقلت إلى رحمة الله، أرجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتم تشييع جثمان الفنانة نادية العراقية من مسجد الحجاز بالطالبية، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق الواحات.

ومن أشهر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة نادية العراقية مسلسل «عايزة أتجوز»، والذي قدمته مع الفنانة هند صبرى وسوسن بدر وطارق الإبياري، وقدمت من خلاله دور «سندس»، والتي كانت واحدة من أشهر شخصيات المسلسل التي تعلق بها الجمهور.