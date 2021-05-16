من هي الفنانة نادية العراقية؟.. ممثلة مسرح اشتهرت بالكوميديا التلقائية

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة نادية العراقية إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا وحجزها مؤخرًا بغرفة العناية المركزة.

وترصد «الوطن» أبرز معلومات عن الفنانة نادية العراقية في السطور التالية:

- مواليد 3 أغسطس عام 1963.

- اسمها الفني نادية العراقية نسبة لموطنها دولة العراق.

- بدأت مشوارها الفني في العراق من خلال الدراما والمسرح العراقي.

- جاءت لمصر وشاركت في أدوار ثانوية.

- اشتهرت بتقديم الأدوار الكوميدية واعتمدت على التلقائية.

- قدمت ما يزيد على 140 عمل فني.

- من أشهر أفلامها «عاوز حقي» و«أبو علي».

- من أبرز الأعمال الدرامية التي قدمتها «عايزة أتجوز» و«الزوجة الرابعة».

- آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها مسلسل «أحسن أب» في رمضان 2021.

- متزوجة ولديها 3 أبناء «ولد وبنتان».

- جمال أبناءها جعلها تدخل في أزمة حول التشكيك في نسبهم.

- كانت تطالب الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية خوفًا من كورونا.

- قبل إصابتها بالفيروس قدمت وصفًا حزينًا لغرفة العناية المركزة ووصفته بأنَّه نفق مظلم.

- يوم 4 مايو من الشهر الجاري تمّ حجزها بغرفة العناية المركزة بعد تدهور صحتها.

- «بحبكوا أوي» آخر كلماتها لأبناءها بعد حجزها بمستشفى العزل.