وفاة الفنان اليمني عبدالكريم مهدي

توفى الفنان اليمني عبدالكريم مهدي، حسبما أعلنت بعض المواقع اليمنية، فيما لم تحدد سبب الوفاة حتى الآن بشكل نهائي، في الوقت الذي نشرت فيه تقارير إعلامية أنَّه توفي متأثرًا جراء إصابته بفيروس كورونا، فيما أفادت تقاريرأخرى أن التشخيص المبدئي للوفاة نتيجة أزمة صحية مفاجئة.

ويعد الفنان عبدالكريم مهدي من أكبر نجوم اليمن وامتد مشواره الفني على مدار 30 عامًا، وكانت بدايته الفنية على خشبة المسرح، وقدم العديد من الأعمال الدرامية منها «ليالي الجمحلية»، «حاوي لاوي»، «همي همك»، ومن أشهر أفلامه «الهروب إلى الموت».