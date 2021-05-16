فنانون ينعون رحيل الفنانة نادية العراقية: «أخف دم.. ربنا يصبر أولادها»

نعى كثير من الفنانين وفاة الفنانة نادية العراقية، صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

بدرية طلبة

كانت بدرية طلبة على رأس الفنانين الذين نعوا الفنانة الراحلة، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع «يوتيوب»، وعلقت عليها قائلة «لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك ويصبر أولادك».

المخرج أمير رمسيس

ونشر المخرج أمير رمسيس صورة للفنانة الراحلة عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا «من ألطف وأخف دم الشخصيات اللى تعاملت معاهم فى ورقة شفرة.. أم بدير».

زينة

ونعت الفنانة زينة الفنانة الراحلة، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة، «الله يرحمك ويصبر أولادك وكل حبايبك، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

دينا

كما نشرت الفنانة دينا صورة للفنانة نادية العراقية عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة «إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة نادية العراقية في ذمة الله، اللهم ارحمها واغفر لها».

ادوارد

ونعى الفنان ادوارد الفنانة نادية العراقية، حيث نشر صورة لها عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا «الله يرحمها، فنانة جميلة.. نادية العراقية».

ورحلت الفنانة نادية العراقية عن عالمنا، صباح اليوم، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث أصيبت بفيروس كورونا وتدهورت حالتها الصحية، ونُقلت إلى المستشفى، لكنها عانت لعدة أيام قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وتم تشييع جثمان الفنانة نادية العراقية بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الحجاز وتم الدفن بمقابر الاسرة .

ومن أشهر الأدوار التي قدمتها الفنانة نادية العراقية وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير دور «سندس»، والذي قدمته في مسلسل «عايزة أتجوز» مع الفنانة هند صبرى وسوسن بدر.