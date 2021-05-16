بث مباشر.. تشييع جثمان الفنانة نادية العراقية من مسجد الحجاز

تبث «الوطن» الآن لقطات من تشييع جثمان الفنانة نادية العراقية من مسجد الحجاز، والتي توفيت متاثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت آخر كلمات «العراقية»، في 30 أبريل الماضي، قبل أن تدخل العناية المركزة، إثر إصابتها بالفيروس، حيث نشرت تحذيرًا لجمهورها عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، قائلة: «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء بيجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير».