مسئول بصحة دمياط: 75% نسبة إشغال أسرة مستشفيات العزل

كشف الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات ومسئول ملف كورونا بمديرية الصحة في محافظة دمياط، أن نسبة الإشغال بأسرة مستشفيات العزل، تراجعت إلى 75% تقريباً، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية المركزة حوالي 30%.

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وأردف «العزب»، في تصريح لـ«الوطن» قائلاً: «لم نسجل إصابات جديدة بين الأطفال، بخلاف 4 أطفال مصابين بفيروس كورونا محتجزين بالمستشفى وحالاتهم مستقرة، خلال الموجة الثالثة، فيما بلغ مجمل من أصيبوا من الأطفال 12 حالة، منذ بداية الجائحة، والأعراض لم تختلف في الموجة الثالثة عن سابقتها، والأطباء حالتهم دائماً ما تكون مستقرة».

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أما عن الأطباء الذين أصيبوا بالفيروس من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والأزهر، وتوفوا متأثرين بإصاباتهم، فأكد مسئول ملف كورونا في مديرية الصحة بمحافظة دمياط، أن عددهم يقدر بنحو 20 حالة.

وناشد «العزب» المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مضيفاً أن الأعراض الحالية أغلبها نزلات معوية أكثر من ضيق التنفس.

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وفي وقت سابق، أمر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتشكيل لجنة مكبرة من مديري ومسئولي الإدارات الفنية بالمديرية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية، وتلافي السلبيات والقصور على رأس العمل.

وقامت اللجنة، برئاسة الدكتور محمد فهيم، والتي تضم الإدارات الفنية بالمديرية، بالمرور على المستشفيات التخصصي والعام والصدر، لمتابعه سير العمل بها، ورصد أي معوقات أو مشاكل تعوق سير العمل، كما تهدف إلى تحسين الأداء.

وأنهت اللجنة مرورها بالمستشفيات باجتماع موسع مع إدارة كل مستشفى على حدة ورؤساء الأقسام بها، وأعدت تقريراً للعرض على وكيل الوزارة.

وقام وكيل الوزارة بتفقد أقسام العزل في مستشفيات الحميات والصدر بدمياط، للوقوف على معايير جودة الخدمات المقدمة، كما تفقد خزان الأكسجين، واطمأن على مخزون الأكسجين بالمستشفى، وكفاءة شبكة الغازات وعملية الصيانة بالمستشفى، حيث قام بتوزيع كعك العيد على العاملين بالمستشفى، كما اطمأن على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مؤكداً على حسن استقبال المرضي وذويهم.