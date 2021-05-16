اليوم.. الصحة تطلق حملة للتوعية بخطورة فيروس كورونا في 4 محافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد، فرق التواصل المجتمعي بالوزارة، لـ 4 محافظات على مستوى الجمهورية، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وقالت الوزارة في منشور توعوى لها إن المدن والمحافظات المستهدفة هي «مدينة رأس البر بمحافظة مياط، ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى محافظتي الجيزة وبورسعيد».

الفرق الطبية تقوم بالمرور على الأسواق العامة لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية لكورونا

وتابعت الوزارة في منشورها أن الفرق الطبية تقوم بالمرور على الأسواق العامة، والمقاهي، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

الصحة تناشد المواطنين بالذهاب الى المستشفيات في حال ظهور أي عرض من أعراض كورونا

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المنحني الوبائي لفيروس كورونا يشهد ارتفاعا ملحوظا فى إعداد مصابي الفيروس وكذلك الوفيات.

وناشدت الوزارة المواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أوالاتصال بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكدت على أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم (1440).

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ مايلزم للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.