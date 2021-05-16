الطفلة بيري عباس تشارك في سرقة برج في دبي بفيلم «الشنطة»

تستعد الطفلة بيري عباس لعرض فيلم «الشنطة» بموسم الصيف يوم 15 يونيو المقبل، والذي تمّ تصوير أحداثه بين القاهرة والإمارات بمشاركة النجوم بيومي فؤاد، وشيرين، ودانا حلبي، وشريف الدسوقي، ومحمد عبدالعظيم، ومحمد لطفي وهو من تأليف تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج أحمد البدري.

تدور أحداث فيلم «الشنطة» في إطار كوميدي تشويقي وتشارك بيري بدور لاعبة اكوربات ابنة مدرب بالسيرك حيث يستعين بها بيومي فؤاد في مهة خاصة لمساعدته في سرقة فندق بدبي.

وكانت بيري قد ظهرت في رمضاني 2020 في مسلسل «خيانة عهد»، ووقع اختيار المخرج سامح عبدالعزيز على الطفلة بيري عباس لما تتميز به من موهبة وجرأة أمام الكاميرا، خاصة أنَّها شاركت في المرحلة النهائية لمسابقة ملكة جمال الأطفال للموضة إضافة الى كونها بطلة الجمهورية في لعبة الجمباز للأطفال تحت 6 سنوات.

مسلسل «دهب عيرة» إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهني، تيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.

المعروف أنَّ الطفلة بيري عباس سبق وأن حصلت علي العديد من الميداليات الذهبية في رياضة الجمباز على مستوى الجمهورية،وتمتعت بيري بحضور ملحوظة علي الشاشة رغم صغر سنها.