المتهمتان بقتل أبيهما في مطروح: »قتلناه حتى لا يقتلنا مثل اختنا»

أدلت الفتاتان المتهمتان بارتكاب جريمة قتل والدهما في محافظة مطروح، باعترافات تفصيلية أمام إدارة البحث الجنائي، اليوم الأحد، حيث أكدتا أنهما أقدمتا على قتله خوفاً من أن يقوم بقتلهما مثلما فعل مع إحدى شقيقاتهما منذ فترة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الفتاتين المتهمتين بقتل والدهما، إضافة إلى شقيقتهما الثالثة، التي كانت حاضرة وشاهده على الأحداث، تمهيداً لعرضهن على النيابة العامة، التي تباشر التحقيق في الواقعة.

كيف قتلت الشقيقتان أبيهما في مطروح؟

جريمة قتل في منطقة وادي الرمل، غرب مدينة مرسى مطروح، حدثت داخل أحد المنازل، بعد مشادة بين الأب ويدعى «حسن م. س. أ.»، 52 سنة، وبين عدد من بناته، قامت على إثرها ابنته الكبرى «شيماء»، 19 سنة، بمساعدة شقيقتها الأصغر، 15 سنة، بضرب والدهما بعصا خشبية كبيرة، على رأسه عدة مرات، حتى سقط على الأرض فاقداً للوعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تعالى صوت الصراخ في المنزل، وسادت حالة من الذعر بين باقي الأبناء، وهرع الأطفال الصغار إلى منزل الجيران، الذين سارعوا بالاتصال بالإسعاف، وتم نقل الأب إلى مستشفى مطروح العام، ولكن تبين أنه جثة هامدة، وبتوقيع الكشف علي الجثة، تبين أنه توفى نتيجة حدوث نزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة.

قتل الأب لابنته وراء قتل شقيقتيها له

وأكدت «شيماء»، المتهمة الأولى، أمام مباحث مطروح، أن والدهم كان يسيء معاملتها وباقي أخواتها خلال الفترة الأخيرة، بعد خروجه من السجن قبل أيام من نهاية شهر رمضان، وأضافت: «خوفنا على أنفسنا أنا وأخواتي من أن يفعل معنا مثلما فعل مع أختي، التي ضربها بخشبة ثقيلة على رأسها إلى أن ماتت»، وتابعت بقولها: «منذ هذه اللحظة، وهذا المشهد يدور أمام أعيننا، خاصةً مع زيادة انفعاله علينا عقب خروجه من السجن، فقمنا بإحضار خشبة وضربناه بها، بعد أن أهاننا».