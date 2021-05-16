«نفديك يا فلسطين».. شباب الدقهلية يشعلون النار في علم إسرائيل

أشعل عدد من شباب قرية «ميت الكرماء»، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، النار في علم دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بعد أن رسموه على الأرض مستخدمين مواد قابلة للاشتعال، وأشعلوا فيه النيران، تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وقصف مدينة غزة.

إشعال النار في العلم الإسرائيلي بقرية ميت الكرماء

وتجمع العشرات من شباب القرية وعدد من الأطفال، داخل القرية للتنديد بجرائم الاحتلال، وقاموا بتوفير كمية من الدهانات والمواد القابلة للاشتعال، ورسموا العلم الإسرائيلي، قبل أن يقوموا بإحراقه، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال.

الشباب يرددون هتافات التضامن مع فلسطين

وردد الشباب المتواجدون في المكان هتافات: «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين»، وتفاعل معهم عدد من المارة، الذين أطلقوا آلات التنبيه للسيارات، وانتشرت النيرات في العلم الذي رسموه بحجم كبير على الأرض، وتدخلوا فيما بعد لإطفاء النار بأحذيتهم.

وأكد أحد الشبان من أبناء القرية أن ذلك يأتي كنوع من التضامن ومشاركة شعبنا الفلسطيني في وقوفه ضد جرائم الاحتلال، واستهداف المقدسات الدينية، وأهالي حي الشيخ جراح، وكذلك قصف المدنيين بمدينة غزة، موجهاً الشكر للحكومة المصرية لقرارها فتح معبر رفح البري أمام المصابين من أهالي مدينة غزة، وكذلك إرسال طواقم طبية للمساعدة في إنقاذ الجرحى، وسيارات الإسعاف لنقلهم للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

وتتعرض مدينة غزة وحي الشيخ جراح ومنطقة المسجد الأقصى المبارك، وعدد من المناطق الفلسطينية لهجوم قوات الاحتلال منذ أسبوع، وهو ما تسبب في وقوع نحو 181 شهيداً ومئات الجرحى، بحسب ما أعلنته مديرية الصحة في غزة، والتي أكدت أنَّ من بين الشهداء 52 طفلاً، و31 سيدة، و1225 إصابة بجراح مختلفة، ولازال العدد مرشح للزيادة، وفقاً للمصادر الفلسطينية.