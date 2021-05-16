لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر إقامته بفرنسا بمستهل زيارة رسمية

وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر إقامته بباريس بمستهل زيارة رسمية لفرنسا، وتلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور مؤتمر باريس لدعم المرحلة الإنتقالية بالسودان وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية واللذين سيعقدان يومي 17 و18 من مايو الجاري على التوالي، بالإضافة للقاء قمة سيعقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره إيمانويل ماكرون لبحث عدد من القضايا المشتركة التي تهم البلدين، في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا.

ومن المنتظر ان يتلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من المسؤلين الفرنسيين وعدد من رؤساء الشركات الفرنسية العالمية لدفع التعاون الاقتصادي المتميز بين مصر وفرنسا.