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السيسي يتلقى اتصالاً من أمير تبوك للتهنئة بالعيد

كتب:

محمد أبو عمرة
07:54 م | الخميس 13 مايو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص امتنانه للأمير فهد بن سلطان، معرباً عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

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