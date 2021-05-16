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عاجل.. إصابات خطيرة لـ3 جنود إسرائيليين دهسهم فلسطيني بحي الشيح جراح

الاحتلال يعلن قتل منفذ عملية الدهس في الشيخ جراح

كتب:

محمد حسن عامر
04:36 م | الأحد 16 مايو 2021
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية دهس في حي الشيخ جراح، أسفرت عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح بالغة، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فلسطينيًا، قالت إنه حاول تنفيذ عملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس.

وحي الشيح جراح هو مسرح للأحداث في القدس المحتلة مع مساع لمستوطنين متطرفين لتهجير سكان هذا الحي من الفلسطينيين.

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