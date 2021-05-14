أخبار حي الشيخ جراح اليوم.. الاحتلال الإسرائيلي يغلق المداخل في القدس

في تطور جديد لآخر أخبار الشيخ جراح اليوم، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة الذي تصاعدت حوله التوترات بسبب خطط الحكومة إجلاء عدد من العوائل الفلسطينية قسريا من منازلها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم وفقة احتجاجية دعما لقطاع غزة في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، دون ورود تقارير عن حوادث ملموسة.

وفد من رجال الدين المسيحي في زيارة تضامنية لحي الشيخ جراح

وفي أخبار حي الشيخ جراح اليوم، قام وفد من رجال الدين المسيحي والشخصيات المسيحية المقدسية بزيارة تضامنية اليوم الجمعة لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقد ترأس الوفد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس.

في سياق متصل، كان المطران عطا الله قد أعرب عن أمنيته في أن يكون للمرجعيات الروحية في عالمنا دور واضح في الدفاع عن الشعب الفلسطينى ووضع حد للعنصرية والكراهية والتطرف.

وأكد في تصريحات صحفية سابقة له على عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة أن ينال هذا الشعب حريته وكرامته والتي في سبيلها قدم التضحيات الجسام.

ويعتبر حي الشيخ جراح من أكثر مناطق التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، بعدما رغبت إسرائيل في التهجير القسري لسكان الحي من العرب لصالح المستوطنين الإسرائيليين.

قضية إخلاء المنازل في حي الشيخ جراح

وأجلّت محكمة إسرائيلية، يوم الأحد الماضي 9 مايو، البت في قضية إخلاء منازل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقام أهالي حي الشيخ جراح بالاعتصام على مدار أكثر من أسبوعين، احتجاجًا على خطوة التطهير العرقي، وتهجيرهم من منازلهم لصالح المستوطنين الإسرائيليين.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيدا فلسطينيا

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم الجمعة 14 مايو، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 119 شهيداً من بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، إضافةً إلى إصابة 830 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 139 طفلًا و66 سيدة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة، حسبما نشرت وكالة الانباء الفلسطينية .

وبحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، جرى انتشال جثامين ستة شهداء من تحت ركام منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة من عائلة العطار.