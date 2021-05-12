«التنمية المحلية»: حملات لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة في عيد الفطر

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزير اللواء محمود شعراوي، وجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى كل القطاعات التنفيذية والخدمية، مشيرًا إلى أنه أكد ضرورة تنفيذ كل قرارات اللجنة العليا لفيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكيد على القيام بحملات يومية على المحال والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، والتأكد من توفر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعر ضعبر شاشة «إكسترا نيوز»: «كذلك الأمر بالنسبة إلى المواعيد المتعلقة بغلق المحال العامة والمطاعم والمولات، وبالنسبة لمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية فإنه ستغلق في التاسعة مساء خلال أيام العيد، والتأكيد على أن نسبة التغطية فيها تكون 50% من الطاقة الاستيعابية، حفاظا على التباعد الاجتماعي».

وتابع: «هناك شق متعلق بالغلق الكامل والحدائق والمتنزهات لمنع أي تجمعات للمواطنين من شأنها أن تؤثر سلبا على صحتهم، وتؤدي إلى انتشار الفيروس، مع الالتزام بتطبيق ارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة والخاصة، والتأكيد على تطبيق غرامة مخالفة ارتداء الكمامة بحسم، وتحرير مخالفات مكتوبة».

وأشار إلى أن غرفة عمليات الوزارة متاحة على مدار الساعة وسيجرى ربطها مع غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات المصرية مع الغرفة المركزية لرئاسة مجلس الوزراء لمتابعة أي مستجدات والتعامل مع مختلف المشكلات أولا بأول.