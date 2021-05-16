ضبط 299 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية بالغربية

شنّت هيئة مراقبة الأغذية بإدارة الصحة بمركز قطور، التابع لمديرية الصحة بالغربية، حملات على محلات الأسماك المملحة ومعامل منتجات الألبان والسوبر ماركت والثلاجات والمصانع، للتأكد من المواد الغذائية الموجودة من حيث صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 43 منشأة غذائية مخالفة، وتم سحب عدد 97 عيّنة لفحص مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 20 محضراً لوجود قصور في الاشترطات الصحية وتحرير عدد 52 محضرًا للعاملين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وتحرير عدد 10 محاضر غش أغذية وإعدام 57 كليو مواد غذائية فاسدة، وضبط 168 لتر خل غير صالح لخلطه بخل صناعي، وضبط 299.880 كليو أغذية منتهية الصلاحية، وغلق عدد 15 منشأه غذائية بدون ترخيص.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه أصدر تعليمات بتشكيل لجان برئاسة الشناوي نجم، مراقب عام الأغذية، لتكثيف المرور على منافذ بيع الأغذية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة قطور والتموين وإدارة الطب البيطري بقطور لضبط المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، خطة استقبال عيد الفطر المبارك، وتتضمن رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالغربية، ومنع جميع الإجازات للأطباء، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ، مع توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعاية المركزة وتوافر مخزون الأكسجين، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وجاهزية فرق الانتشار السريع من مرفق الإسعاف من أجل مواجهة أي إصابات قد تحدث.

وحث وكيل الصحة المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقة، من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتقليل عدد المصابين والحد من انتشاره خاصة في فترات الإجازات والمناسبات.