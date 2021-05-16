منها الغثيان والإسهال.. كيف تفرق بين تسمم فساد البطيخ وكورونا؟

رغم تلهف الكثيرين على تناول البطيخ خلال فصل الصيف صدر اعتراف صادم بفساد كميات كبيرة منه بالأسواق، جراء سوء التخزين لدى التجار.

حقيقة فساد البطيخ بالأسواق

وفي أول اعتراف رسمي، أكدت شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية فساد بعض البطيخ المعروض، وذلك بسبب سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار، ولذلك تراجعت مبيعاته خلال الأسبوعين الماضيين.

وذلك بعد أن انتشرت شائعات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة، بشأن تداول بطيخ مسموم بالمبيدات والنيترات بالأسواق، ما أشاع حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.

فيما أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة العامة للخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أنه يمكن التعرف على البطيخ الجيد من خلال تميزه باللون الأحمر الداكن، بالتوافق مع حجم البطيخة وجودة المذاق، بالإضافة لخشونة ملمس الجسم الداخلي للبطيخة.

أستاذ الصحة العامة: التسمم يسبب الشعور بالغثيان والإسهال وارتفاع درجات الحرارة

وبعد تأكيد فساد البطيخ ينتج عن تناوله عدة أعراض تتشابه مع فيروس كورونا، حيث أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن تناول السلع الفاسدة ينتج عنه الإصابة بالتسمم، وذلك بدرجات متفاوتة، لافتًا إلى أنه في كل صيف تتكرر حالات التسمم عن البطيخ.

ومن أعراض التسمم، وفقًا لحديث الدكتور شريف حتة، لـ«الوطن»، أنه عبارة عن أنواع مختلفة من البكتيريا، لكل منها أعراضها، وأبرزها بشكل عام، هو الميل للغثيان والقيء والإسهال والمغص الشديد والانتفاخ والهبوط الحاد.

ويمكن أن يتضاعف التسمم ليسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة لدى المصاب، حسبما قال أستاذ الصحة العامة، مضيفًا أنه في هذه الحالة على المريض سرعة التوجه للمستشفى، حيث يمكن أن يتم إعطاؤه مضادًا حيويًا أو محلولاً ومطهرًا معويًا من أدوية «الأنتينال والفلاجين».

وأشار إلى أن بعض تلك الأعراض تتشابه مع فيروس كورونا المستجد، لذلك يجب معرفة التاريخ المرضي للمصاب والخضوع للفحوصات اللازمة، موضحًا أن حالات التسمم يشعر المريض بأعراضها بعد ساعتين من تناول الطعام بخلاف مريض كورونا الذي يشعر بالأعراض تدريجيًا.

أستاذ مناعة: في حالة زيادة القيء والإسهال يجب سرعة التوجه للمستشفى

وأكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن البطيخ الفاسد ينتج عنه الإسهال الشديد والقيء، والتي تتضاعف بين الأطفال الصغار.

وأرجع بدران سبب ذلك لكون الفترة الحالية ليست موسم البطيخ، ومن ثم فالمعروض بالأسواق تعرّض للرش والهرمونات، ونصح بشرب السوائل الساخنة لتهدئة المعدة.

وتابع أنه من الممكن أن ينتج عن تناول كميات كبيرة من البطيخ الفاسد أيضًا النزلات المعوية، التي تحتاج لسرعة الحصول على المحاليل والذهاب للمستشفى.