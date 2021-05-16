عضو «العليا للفيروسات» يحذر من سيناريوهات «كورونا» في الهند

قال الدكتور أشرف عمر، عضو اللجنة العليا للفيورسات وأستاذ الكبد بمستشفى قصر العيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، إنه يجب على المواطنين الفترة الحالية والمقبلة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في الإصابات نظراً لاختراق البعض من المواطنين لقرارات الحكومة وعدم الالتزام بارتداء الكمامة والتواجد في الأماكن المزدحمة المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية، وكذلك العزومات والخروجات خلال شهر رمضان وأول أيام العيد.

عضو العليا للفيروسات: تطعيمات كورونا لا تمنع الإصابة ولكن تقلل مضاعفات الفيروس

وحذر عضو العليا للفيروسات، في حديثه لـ«الوطن»، المواطنين من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية تجنباً لزيادة الأعداد التي يمكن أن تؤثر سلباً على سلوك فيروس كورونا وتؤدي إلى تحوره للأخطر كما حدث في الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، موضحاً أن زيادة الأعداد في الهند والبرازيل كانت بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى زيادة الأعداد بصورة كبيرة، مما أدى إلى التحور الضار الذي ساهم في وجود سلالة خطرة للفيروس أدت إلى حدوث المشكلة، مؤكداً أن الالتزام خير وقاية من المرض.

وأضاف عضو العليا للفيروسات أن الاهتمام بتناول الأغذية المحفزة لمناعة الجسم المختلفة من خضراوات وفواكه من الأشياء الضرورية التي يجب الاهتمام بها الفترة المقلبة، مع الالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض مع التواصل مع الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلبية الإصابة أو إيجابيتها وعدم الاختلاط بالمواطنين حتى التعافي من المرض، فضلاً عن عدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون الرجوع للطبيب المختص تجنباً لحدوث أي أعراض جانبية تؤثر سلباً على الصحة العامة.

وأوضح أن التطعيم بلقاح كورونا لا يقي من الإصابة به، ولكن سيعمل على تقليل الأعراض الخطيرة للمرض التي قد تؤدي إلى فشل في وظائف الرئة أو غيرها من الأعراض.