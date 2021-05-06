مستشار الرئيس يحسم الجدل: هل ظهرت سلالات كورونا الهندية في مصر؟

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إن السلالات الهندية المتحورة لفيروس كورونا لم تصل إلى مصر، لافتا إلى أن مصر تخلو من أي سلالات جديدة لفيروس كورونا ويجب اتخاذ الحرص في التعامل مع فيروس كورونا في مصر، خاصة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا، وكذلك الوفيات.

أعراض فيروس كورونا لم تتغير

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن عليهم طلب الرعاية في وقت مبكر، خاصة وأن الحالات التي تأتي المستشفيات وتتوفى سريعا نتيجة انتظار وقت كبير وتتدهور الحالات في المنازل، وطالب المواطنين في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية إن قرارات مجلس الوزراء أمس كلها تصب في مصلحة المواطن والحفاظ على سلامته، مناشدا المواطنين بضرورة اتباع هذه القرارات، خاصة في الفترة المقبلة لأننا في قمة ارتفاع الإصابات وتحركات المواطنين هي العدو الأول لارتفاع الإصابات.

وعن المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، أكد أنه لم يرد حتى الآن أي شكوى من المواطنين بخصوص ظهور أعراض جانبية خطيرة ظهرت عليهم، لافتا إلى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين حتى في حال أخذ اللقاح «وارد الإصابة بالفيروس حتى بعد أخذ اللقاح واللقاح لا يعطي مناعة 100%».

وعن أعراض فيروس كورونا، أشار إلى أن الفيروس أصله يصيب الجهاز التنفسي ولم تتغير الأعراض ولكن اشتكى بعض المصابين من تورم العينين وظهور طفح جلدي وآلام في البطن أو العظام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.