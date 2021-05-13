في أسبوع.. مصر تمنع دخول 12 حالة مصابة بـ«كورونا الهندية»

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن عدد المسافرين الذين تم منعهم من دخول البلاد، وإعادتهم على نفس الرحلات لنقاط انطلاقهم بسبب إصابتهم بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، لم يتجاوز حتى الآن 12 حالة، من عدة جنسيات مختلفة.

الحجر الصحي بمطار القاهرة يعيد 12 مسافرا خلال أسبوع لبلادهم بسبب الفيروس المتحور

وأضافت المصادر، أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اكتشفت إصاباتهم بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا رغم حملهم تحليل بي سي آر سلبي، وبإعادة توقيع الكشف الطبي عليهم، وتعرضهم للأجهزة الحديثة بمطار القاهرة الدولي بمعرفة الأطباء تبين إصاباتهم بالفيروس.

9 هنود وعراقي ويمني وبرازيلية يمثلون المصابين العائدين لبلادهم

وتابعت المصادر أن الحالات المكتشفة تخص 9 هنود، جاءوا عبر رحلات متنوعة، معظمها قادم من دولة قطر، بينما هناك برازيلية الجنسية قادمة من تركيا، ومواطن عراقي وآخر يمني.

وأوضحت المصادر، أن الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بقيادة الدكتور حازم حسين، يبذلون جهود مضاعفة، للحيلولة دون دخول أي إصابات بالفيروس المتحور، حرصا على سلامة وصحة المصريين، والمسافرين والعاملين بمطار القاهرة الدولي خاصة العاملين بصالات السفر والوصول.

توسع دائرة الاشتباه ببعض الركاب القادمين من الدول الموبوءة

وأوضحت المصادر، أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، توسع من دائرة الاشتباه ببعض الركاب القادمين من الدول التي تشهد ارتفاعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرة إلى إن الأجهزة الحديثة لعبت دورًا مهمًا جدا في دعم الأطقم الطبية بالحجر الصحي، لاكتشاف الحالات المصابة، حيث تقرر بدء تطبيق الكشف بالأجهزة الحديثة، على الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية، حيث يصل الركاب عن طريق رحلات الترانزيت، وذلك بسبب توقف الرحلات المباشرة مع الهند، كما توجد رحلات مباشرة مع دول أمريكا الجنوبية.

كان أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بقيادة الدكتور حازم حسين، أوقفوا 6 هنود قادمين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية، حيث تبين بعد إجراء التحاليل المعملية إصابتهم بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الهنود الـ6 حضروا على متن رحلتين، الرحلة الأولى عليها 5 مصابين، والرحلة الثانية كانت تقل مصابًا واحدًا فقط.

وكانت المصادر، أوضحت أنه تم ترحيل المسافرين الـ6 على الفور على الرحلة نفسها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

سلطات الحجر الصحي تطالب الشركات بإخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة

وأبلغت سلطات الحجر الصحي بالمطار، جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي بضرورة إخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للاجراءات.

وكانت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، منعت 10 ركاب من الدخول، وذلك بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا فور وصولهم على رحلات للخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادتهم على نفس الرحلات التي وصلوا عليها.

وأوضحت المصادر أنه بفحص 8 ركاب هنود وعراقي ويمني، فور وصولهم من الهند عن طريق الخطوط القطرية، وتبين إصابة الركاب بفيروس كورونا، بالرغم من حملهم تحليل pcr سلبي، وتبين أنهم مصابون بالفيروس، على الفور تم عزلهم بإحدى صالات المطار، وإعادتهم علي نفس الرحلات التي وصلوا عليها .

وكانت السلطات منعت دخول برازيلية، قادمة من تركيا، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد المتحور، وامرت بإعادتها على نفس الرحلة التي قدمت عليها.