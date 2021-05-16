محافظ الغربية في جولة مفاجئة بالمحلة وسمنود لمتابعة أعمال النظافة

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على رفع المخلفات بشكل دوري خلال الورديات المختلفة داخل مركزي المحلة وسمنود، وقام بتكليف رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة منظومة النظافة خلال أسبوع حفاظا على صالح المواطنين.

محافظ الغربية يوجه بالضرورة رفع تلال القمامة بسمنود والمحلة

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ، صباح اليوم، في مركزي المحلة وسمنود، والتي بدأت بتفقد المحافظ شوارع: «منشية البكري، جمال عبد الناصر، شكري القوتلي، الرجبي، ميدان المشحمة، ميدان المحطة» بالمحلة.

واستمرت جولة «رحمي» بتفقد شوارع مدينة سمنود، حيث وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع وإزالة كافة التراكمات بالمدينة بشكل مستمر.

تكليف «هجرس» بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة

وكلف الدكتور «رحمي» اللواء ممدوح هجرس بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بمركز ومدينة المحلة وإعداد تقارير يومية عن ذلك.

كما وجه «المحافظ» رئيس مركز ومدينة المحلة بإمداد الأحياء بمعدات إضافية من مجلس المدينة تمكنهم من رفع المخلفات بشكل دوري تلبية لرغبات المواطنين.

يُذْكَر أن محافظة الغربية قد قامت برفع 58 ألف و771 طنا من القمامة خلال شهر أبريل منها 6 آلاف و621 طنا بمركز المحلة، 5 آلاف و421 طنا بأول المحلة و5 آلاف و232 طنا بثاني المحلة خلال الفترة الماضية.