شباب الشيخ زويد يتبرعون بدمائهم لمصابي غزة «صور»

تبرع 12 شابا من أهالي مدينة الشيخ زويد، بدمائهم في بنك الدم بمستشفى الشيخ زويد المركزي، لصالح مصابي غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى الشيخ زويد، إن عددا من الشباب توجهوا إلى قسم بنك الدم بالمستشفى للتبرع بالدماء لصالح المصابين القادمين من قطاع غزة.

شيوخ المدينة: بيوتنا مفتوحة لأشقائنا

ومن جهة أخرى، أكد شيوخ مدينة الشيخ زويد، أنهم سوف يفتحون الدواوين والمجالس لاستقبال ذوي الجرحى وتقديم الخدمات العينية لهم.

وقال حجاج الصعيدي، أحد أهالي الشيخ زويد، إنه تم تجهيز عددا من البطاطين في قسم العلاقات الإنسانية بمستشفى العريش العام استعدادا لتوزيعها على المصابين القادمين من القطاع.

50 متطوعا في مستشفى العريش العام

وأضاف الصعيدي، أن عدد المتطوعين في مكتب العلاقات الإنسانية قارب على 50 شاب وفتاة، وهم رهن إشارة الصحة لتقديم جميع الخدمات للأشقاء من طعام وأغطية وملابس وتنقلات داخل مدينة العريش.

مصر المدافع الأول عن فلسطين

وأكد الصعيدي، أن ما يحدث ليس غريبا على مصر الشقيقة الكبرى لكل العرب والمدافع الأول عن أهل فلسطين.