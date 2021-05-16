ما هو مخدر الشابو الذي تسبب في مذبحة الفيوم؟

أسئلة واستفسارات كثيرة عن عدد من أسماء المواد المخدرة التي ظهرت مؤخرًا على الساحة، لكن السؤال الأبرز كان بعنوان ما هو مخدر الشابو، الذي كان يتعاطاه المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة بمحافظة الفيوم فيما عُرف إعلاميًا بمذبحة الفيوم؟

«الوطن» تعرض عبر هذا التقرير معلومات عن مخدر الشابو؟

ما هو مخدر الشابو؟

- مخدر يتم استخراج مواده من مادة الميثامفيتامين المنشطة للجهاز العصبي، ويتم تصنيعه معمليًا في شكل حبيبات كريستالية زرقاء وبيضاء لامعة.

- حبيبات «الشابو» عبارة عن قطع بيضاء تشبه الكريستال أو قطع الملح ناصعة البياض.

- يتمّ حرق هذا المخدر واستنشاق غباره عن طريق الفم أو الأنف.

- يتسبب هذا المخدر في بقاء متعاطيه لمدة 4 أيام في حالة يقظة مستمرة ويستطيع أن يعمل دون توقف نهائيًا خلال تلك المدة.

- عدد من الأطباء أكدوا أن انسحاب الجرعة من جسد المتعاطي من الممكن أن يتسبب في نومه لمدة يومين كاملين.

- تكرار تعاطي هذا المخدر يتسبب في إدمانه بشكل مستمر، حيث تظل فاعلية الجرعة الواحدة بالجسد لمدة شهر كامل.

- في حالة تناول المتعاطي جرعة زائدة من هذه المادة، تسبب له رفع ضغط الدم بطريقة مفاجئة وبصورة غير طبيعية، مما يهدد بانفجار شرابين المخ أو القلب والوفاة على الفور.

- يتسبب هذا المخدر في آثار جانبية خطيرة قد تتسبب في انتحار المتعاطي أو ارتكابه لأي جرائم.

- يتسبب «الشابو» في إصابة المتعاطي بتشجنات أشبه بنوبات الصرع نتيجة زيادة الموجات الكهربائية في المخ.

- يعاني متعاطي الشابو من نوبات اكتئاب مفاجئة، وذلك نتيجة انخفاض في هرمون الدوبامين المسئول عن السعادة، الذي يفرزه المخدر ويتسبب في الشعور بالاكتئاب.

- استُخدم هذا المخدر مؤخرًا في جريمة ذبح مواطن لأسرته المكونة من 7 أشخاص بالفيوم، بسبب إدمانه لهذا المخدر، حيث قام بذبح أطفاله الستة وزوجته، ثم حاول إشعال النيران في الفرن الخاص به والانتحار قبل أن يتمكن أهالي القرية من إنقاذه وتقديمه لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.