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محمود مسلم

4 شهداء في غارتين إسرائليتين على رفح وبيت حانون

كتب:

وكالات
07:16 م | الأحد 16 مايو 2021
العدوان الاسرائيلى على فلسطين

العدوان الاسرائيلى على فلسطين

استشهد 4 فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في غارات شنتها طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وبلدة بيت حانون شمال القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين بالقصف شمال شرق محافظة رفح؛ ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخر.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة أخرى من المواطنين في بلدة بيت حانون ما أسفر عن استشهاد مواطنين آخرين وإصابة العديد من المواطنين.

وفي السياق ذاته، أُصيب، شابان بالرصاص الحي خلال اعتداء مستوطنين متطرفين في حي الأشقرية قرب بلدة شعفاط في القدس المحتلة. وأفادت «وفا» أن مستوطنين في شعفاط أطلقوا الرصاص الحي باتجاه مجموعة من الشبان؛ ما أدى لإصابة شخصين، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات القدس.

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