فلسطينيون يشكرون مصر بعد فتح معبر رفح.. ويوجهون التحية للرئيس (فيديو)

عرضت شاشة «إكسترا نيوز»، لقطات خاصة من معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، حيث أعرب الكثيرون من أبناء الشعب الفلسطيني عن خالص شكرهم للدولة المصرية قيادة وشعبًا، بسبب الموقف المصري معهم ووقفه بجانب الشعب الفلسطيني.

وقال أحد المواطنين الفلسطينين، إنه يشكر الشعب المصري والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ«أبو العرب»، «أبو العرب ربنا يديله الصحة ويزيده قوة إن شاء الله، وهو أبو العرب، ولولا السيسي كانت العرب كلها تفككت، إخوانا المصريين محافظين على الوطن العربي».

وقالت إحدى الفلسطينيات: «بشكر الشعب المصري والسياسة المصرية إنها وقفت جبننا، وفتحت المعبر عشان تطلعنا من اللي إحنا فيه، الدولة المصرية على قد ما تقدر بتقدم مساعدة حتى اليوم كانوا مقدمين عدد محدد من المسافرين، لما شافوا الصالة الفلسطينية مليانة مسافرين، والناس عاوزه تطلع من فلسطين سهلوا الموضوع وزودا العدد وضغطوا حالهم».

وتابعت: «الشعب المصري دائما واقف جنبنا ودائما معانا، إحنا أهل واحد وشعب واحد وأسرة واحدة، والله يبعد الناس اللي بتسبب مشاكل بينا وبين الشعب المصري، وإحنا بنتشكر الشعب المصري جدًا والسياسة المصرية اللي وقفت جنبنا، وشكرا جدا يا مصر».