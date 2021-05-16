أحمد التهامي يحاول الصلح بين مها أحمد وأمير كرارة: الاتنين اخواتي

علق الفنان أحمد التهامي على أزمة مها أحمد بعد الهجوم الذي شنته ضد الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت لهما انتقادات لاذعة.

أحمد التهامي: «الاتنين اخواتي وربنا يقدّرنا على فعل الخير»

ونشر أحمد التهامي، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» صورتين، الأولى لعائلة مها أحمد ومجدي كامل، والثانية تجمعه بعائلة أمير كرارة قائلاً: «دول اخواتي ودول اخواتي، وإن شاء الله ربنا يقدّرنا علي فعل الخير، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية».

واستكمل التهامي حديثه قائلاً: «صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصول وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة ومقدّر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعًا لفعل الخير».

مها أحمد تهاجم الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا

وكانت الفنانة مها أحمد قد كتبت عن الفنان أحمد السقا، قائلة: «بيني وبينه عيش وملح وزمالة، ورُشحت في مسلسل من بطولته، وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني، وموقفش جنبى وباعني رغم إن الكل عارف إنى زي أخته».

بينما كتبت عن الفنان أمير كرارة: «التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا، ويقول لي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب».