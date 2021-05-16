نضال الشافعي يتضامن مع «السقا» و«كرارة»: «جدعان.. وولاد أصول»

تضامن الفنان نضال الشافعي مع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، بعد الهجوم الذي شنته ضدهما الفنانة مها أحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت لهما انتقادات لاذعة.

وكتبت مها أحمد عن الفنان أحمد السقا، قائلة «بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت في مسلسل بطولته، وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني، وموقفش جنبى وباعني رغم إن الكل عارف إنى زي أخته.. ندل».

بينما كتبت عن الفنان أمير كرارة «التانى كان في بداياته يتمنى يسلم عليا، ويقول لي يا أستاذة، نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هى الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي، وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب».

وكتب الفنان نضال الشافعي عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «مش مزايدة، لكن شهادة حق لازم تتقال.. السقا أخويا والراجل الجدع وابن البلد قدام الكاميرا وورا الكاميرا.. أمير كرارة ابن أصول وجدع.. والمحترم وصاحب صاحبه.. ربنا يحفظكم».

وكانت مها أحمد هاجمت النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، خلال منشور عبر حسابها على «فيسبوك».

وكتبت الفنانة مها أحمد في منشورها «عوضي على الله، دى الجملة اللى دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

وواصلت: «تمر الأيام والاتنين يعملوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعًا)، ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبرة، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)».

واختتمت مها أحمد منشورها المثير للجدل: «يمهل ولا يهمل، ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللى مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا».