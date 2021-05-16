قبل مها أحمد.. السوشيال ميديا ساحة لتصفية الحسابات والعتاب بين نجوم الفن

شهدت حسابات عدد من نجوم الفن عبر مواقع سوشيال ميديا حالة من الجدل، بعد المنشور الذي كتبته الفنانة مها أحمد تهاجم من خلاله زميليها أحمد السقا وأمير كرارة.

أزمة مها أحمد مع أمير كرارة وأحمد السقا

وصفت مها أحمد الفنان أحمد السقا بأنه «ندل»، وأنه «تهرب منها» ومنحها دورًا أشبه بـ«الكومبارس» في أحد الأعمال، كما وصفت أمير كرارة بأنه كان يتمنى العمل معها، وعندما طلبت منه ذلك تمنع ولم يفعل.

وفي الوقت الذي ردت فيه شقيقة أحمد السقا ووالدته بطريقة قاسية على كلمات مها أحمد بهجوم شديد، أكد أمير كرارة أنه لم يلتق بالفنانة مها أحمد من قبل.

سوشيال ميديا ساحة حرب كلامية بين نجوم الفن

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحول فيها مواقع سوشيال ميديا لساحة معركة كلامية بين نجوم الفن، فقد سبق ذلك كثير من الوقائع.

رحاب الجمل وباسم سمرة

رحاب الجمل وباسم سمرة دخلا أيضًا في أزمة بعدما اتهمت «الجمل» زميلها بأنه يأتي لمكان التصوير دون أن يكون في وعيه ومخمورًا، وذلك خلال تصوير فيلم «ديك العياط»، ليرد عليها باسم سمرة بشراسة مهددًا إياها، قائلًا إنه لايعرفها، وأنها أرادت الانتقام منه، ليتدخل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي في حل الأزمة بعدما اتخذ قرار بإيقافهما عن التمثيل.

رامي صبري وصناع أغنية «شكرًا»

في الوسط الغنائي، وقعت أزمة بين رامي صبري والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي بسبب أغنية شكرًا للفنان عمرو دياب، والتي سربها «صبري» بصوته، متهمًا صناعها بأن الأغنية كانت ملكه من الأساس، وتم تبادل الاتهامات بينهم على سوشيال ميديا وتدخلت جمعية المؤلفين والملحنين ونقابة الموسيقيين وانتهت الأزمة باعتذار رامي صبري.